"Abbiamo bisogno di un difensore centrale, lo sappiamo da tempo. Stiamo lavorando ma abbiamo un settlement agreement da rispettare, un bilancio trasferimenti. Una lista di Serie A con tutti i posti completi . Quindi stiamo lavorando", ha dichiarato il general manager della Roma Tiago Pinto, a Dazn, a pochi minuti dal match con la Juventus. "Io cercherò di essere creativo per trovare una soluzione sportiva che vada bene all'allenatore, ma anche una soluzione economica-tattica che vada bene al club. Su Bonucci non voglio parlare ".

"Sanches è sempre stato il mio pupillo"

Sul futuro di Renato Sanches: "E' stato sempre il mio pupillo e lo sarà sempre, non mi interessa il finale della storia. Quando lui è arrivato eravamo tutti consapevoli dei limiti che aveva, penso che abbiamo fatto un buon lavoro insieme allo staff tecnico e allo staff medico per permettere a Renato di stare al meglio della sua condizione, ma ovviamente quando apre il mercato e sia i giocatori sia le squadre avevano aspettative diverse, tutto va valutato. Io su Renato dal primo giorno all'ultimo ho cercato sempre di prendermi la responsabilità, non lo faccio quando i giocatori fanno benissimo, quando fanno malissimo, quando non vanno bene ci sono io, quindi sono abituato".