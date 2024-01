La panchina del Brasile che sembrava ormai cosa fatta, poi il rinnovo con il Real Madrid per altri due anni. A far chiarezza su quel che è successo ci ha pensato lo stesso Carlo Ancelotti , che ha parlato anche di come siano andate le cose nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Maiorca. “La realtà, lo sanno tutti, è che ho avuto dei contatti con l'ex presidente della Federazione brasiliana ”, ha spiegato. “Voglio ringraziarlo per l'interesse. Sono stato molto onorato, ma ho sempre chiarito che sarebbe dipeso tutto dalla mia situazione al Real Madrid . Alla fine le cose sono andate come volevo , con la mia permanenza qui”.

"Real Madrid mia ultima panchina ma..."

Un prolungamento, fino al 2026, firmato alla fine del 2023, rinnovando l’accordo con Florentino Perez, il presidente che l’aveva fortemente rivoluto a Madrid: “Il suo pensiero principale è l'amore per il Real. Ha idee chiarissime, il Madrid ha un bel futuro davanti. Io sono molto felice, trovare l’accordo è stato semplice e veloce. Non avevo fretta, ma è prezioso sapere che il club volesse continuare col mio lavoro. E vi posso confermare che questa è la mia ultima panchina, anche se non so quando finirò. Potrei essere ancora qui dopo il 2026, dipenderà dai successi che riusciremo a ottenere. Mi piace Madrid, rimarrei volentieri anche nel 2027 e 2028...". infine, una battuta: “Se penserò a una nazionale quando avrò chiuso col Real? Non so se il Brasile mi vorrà nel 2026, non so se sono contenti della mia decisione…”.