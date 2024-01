A Casa Milan si è svolto un incontro tra i dirigenti rossoneri e Andrea D'Amico, agente di Filippo Terracciano, terzino classe 2003 del Verona. Sul giocatore ci sono anche Juventus, Fiorentina e Bologna. Si è trattato di un colloquio informativo: non sono ancora state formulate offerte all'Hellas. Nel frattempo in serata è atteso il ritorno di Matteo Gabbia, primo rinforzo per il mercato di riparazione

Si muove il mercato del Milan. In attesa di definire ufficialmente il ritorno alla base di Matteo Gabbia, il cui prestito al Villareal è stato interrotto con sei mesi di anticipo per far fronte all'emergenza difensiva, i rossoneri cercano rinforzi anche sulle fasce. Il nome nuovo è quello di Filippo Terracciano , 2003 dell'Hellas Verona e con all'attivo già 18 presenze in questa stagione.

L'incontro a Casa Milan con Andrea D'Amico

Nel tardo pomeriggio di martedì 2 gennaio c'è stato un meeting nella sede della società rossonera tra i dirigenti del club e Andrea D'Amico, agente del giocatore. Si è trattato di un colloquio informativo, al termine del quale non è stata ancora formulata nessuna offerta all'Hellas, nonostante l'alto gradimento del club per il terzino. Il Milan vorrebbe comprarlo già a gennaio proponendogli cinque anni di contratto. Su Terracciano, prospetto da tempo nelle selezioni giovanili dell'Italia e in grado di giocare a destra, a sinistra e da mezzala, ci sono altri club interessati, tra cui Juventus, Bologna e Fiorentina. In serata, intanto, è atteso lo sbarco di Matteo Gabbia a Milano. Il difensore si rimetterà subito a disposizione di Pioli in una difesa che, almeno fino a marzo, dovrà fare a meno dei vari Tomori, Thiaw e Kalulu.