Primo giorno ufficiale di mercato e primo acquisto per il Napoli. Dalla Salernitana è tutto fatto per l'arrivo di Pasquale Mazzocchi. L'esterno approda alla corte di Mazzarri per una cifra vicina ai 3 milioni e sarà già domani Napoli per le visite mediche di rito. Sarà l'alternativa al capitano Di Lorenzo sulla destra ma può disimpegnarsi anche sulla fascia sinistra. In questa stagione, Mazzocchi ha collezionato 19 presenze complessive e in carriera vanta anche una presenza in Nazionale.