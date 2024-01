Napoli, Samardzic è il colpo che De Laurentiis ha in testa

Il Napoli affronta il mercato di gennaio con la voglia e la disponibilità per spendere. Il primo acquisto è Mazzocchi, ma il vero sogno di De Laurentiis è Samardzic: trattativa avviata, anche se non è semplice per via delle cifre e di alcuni dettagli come i diritti di immagine. La priorità resta comunque un difensore, Dragusin è il profilo ideale

Come poche volte a gennaio. Il momento preso di petto. La rivoluzione per nulla gentile delle abitudini. Il Napoli fa il mercato. Ha disponibilità che nessuno o quasi ha: +80 di attivo nell’ultimo bilancio. Cento e passa di riserva. Ha i soldi, sì, ma anche la necessità e un po’ di ansie, guardando l’andazzo e soprattutto la classifica. C’è voglia di aggiustare il Napoli. Di aggiungere solidità, talento e possibilità... Samardzic è il profilo tipico da generazione che cambia. Ci fu Hamsik. C’è e ancora per un po’ Zielinski. E potrebbe starci lui: è il colpo che De Laurentiis si è messo in testa. E che vuole. Però che numeri, anche fuori dal campo. Il prezzo, le commissioni, i diritti d’immagine. Le aspettative e le difficoltà. E così anche per Dragusin, difensore che è la priorità. La scelta che è per ora una volontà. Centrale, rapido, ha struttura ed è forte di testa. Giovane e già pronto. È il nome che più pare quello giusto. E per il quale si tratta. Si discute. Si cerca un modo. Ma si cerca pure altro. Perché gennaio è così, ancor più se devi intervenire. E il Napoli deve, vuole farlo; dietro e anche in mezzo, laddove serve un altro Anguissa. Opzioni di ogni tipo, nomi proposti e rivalutati, alternative e quelli irraggiungibili. Intanto però Mazzocchi. Visite fatte. Abbraccerà Mazzarri e firmerà a Castel Volturno. Tre anni e mezzo più uno d’opzione. Napoletanità arrembante per entrambe le fasce. Una soluzione in più, anche tattica. Ma è solo l’inizio.