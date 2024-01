Tiago Djaló si avvicina alla Juventus. I bianconeri stanno cercando di superare definitivamente la concorrenza dell’Inter, che si era mossa in anticipo per provare ad arrivare al giocatore del Lille. Il contratto del difensore portoghese classe 2000 scade il prossimo giugno: i bianconeri sarebbero disposti a pagare un indennizzo per averlo subito, per poi decidere se tenerlo in rosa o cederlo in prestito

Il mercato di gennaio si apre con un duello di mercato tra Juve e Inter per Tiago Djaló . Il difensore del Lille piace molto ai nerazzurri, che si erano mossi con largo anticipo, studiando il colpo con attenzione: il contratto del 23enne portoghese scadrà il prossimo giugno, pertanto l’Inter avrebbe potuto prendere il giocatore a parametro zero . Tiago Djaló inizialmente aveva dato priorità proprio alla squadra di Inzaghi, ma adesso c’è stato l’inserimento della Juventus , altrettanto interessata al calciatore del Lille. La dirigenza bianconera sta valutando questa opportunità di mercato, che rappresenterebbe un vero a proprio sorpasso sull’Inter. La Juventus sarebbe pronta a pagare un indennizzo per averlo subito, per poi decidere se tenerlo in rosa o cederlo momentaneamente in prestito per sei mesi (in questo caso, si aggregherebbe alla Juventus a partire dalla stagione 2024/2025). La trattativa è avviata, ma la partita non è ancora chiusa: Inter e Juventus, rivali in campionato, e adesso anche sul mercato.

Chi è Tiago Djaló: il profilo

Tiago Djaló è un difensore portoghese classe 2000. Gioca nel Lille dal 2019, quando arrivò in Francia nell'affare che portò Leao al Milan (non ha mai esordito in prima squadra con i rossoneri, ha fatto parte solo della formazione "primavera"). È cresciuto nelle giovanili dello Sporting Lisbona, insieme proprio a Rafa Leao. È un vero e proprio jolly difensivo, la sua duttilità può essere molto utile per un allenatore: oltre a ricoprire il ruolo di difensore centrale, sa ricoprire il ruolo di terzino destro e terzino sinistro. Ha collezionato 8 presenze con la Nazionale portoghese under 21. Ha tra l'altro ricevuto la prima convocazione con la Nazionale maggiore, senza però esordire. Lo scorso marzo ha subito la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, infortunio che lo ha tenuto a lungo lontano di campi: la sua ultima presenza in Ligue 1 risale al 4 marzo 2023, gara in cui ha giocato 13 minuti contro il Lens, nel pareggio per 1-1 (non è ancora sceso in campo in questo campionato). Nella passata stagione ha collezionato 25 presenze con il Lille in Ligue 1, impreziosite da due gol e un assist.