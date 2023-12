Con Cuadrado ko, l'Inter ha bisogno di intervenire sul mercato a gennaio. Un esterno di ruolo oppure spostare Darmian in fascia e prendere un altro difensore: in questo caso può tornare d'attualità il nome di Tiago Djalò, difensore portoghese del Lille fermo da marzo per un infortunio al ginocchio. Per il classe 2000 sarebbe un ritorno a Milano, ma sull'altra sponda. Dove ritroverebbe il figlio di un suo grande idolo...