Per battere la concorrenza del Tottenham sul difensore rumeno del Genoa il Napoli offre 20 milioni, Ostigard e Zanoli. Intanto procede la trattativa per Samardzic dell'Udinese

Dopo l'arrivo di Mazzocchi il Napoli sta spingendo per regalare a Mazzarri altri due rinforzi e gli obiettivi sono chiari da tempo. Radu Dragusin è il difensore in cima alla lista dei desideri, ma lo è anche per il Tottenham. E allora si sta provando il sorpasso sugli inglesi, cercando di avvicinarsi alla richiesta del Genoa (35 milioni) attraverso delle contropartite tecniche che possano essere utili da subito alla squadra di Gilardino. Per questo il Napoli, oltre a 20 milioni di euro, ha messo sul piatto Ostigard e Zanoli (da valutare l'eventuale formula del trasferimento di quest'ultimo).