L'interesse dell'Al Shabab per l'attaccante classe 1993 è molto concreto: c'è l'offerta di 12 milioni al Napoli. Intanto, continuano i contatti per Samardzic. Per Dragusin è duello con il Tottenham

Sirene arabe per Matteo Politano. L'attaccante del Napoli classe 1993 è finito nel mirino dell'Al Shabab, società calcistica saudita della città di Riad. L'interesse è molto concreto. L'offerta al Napoli sarebbe di 12 milioni mentre per il giocatore un contratto triennale a sette milioni all'anno. Al Napoli dal 2020, in questa stagione Politano ha già collezionato 24 presenze in tutte le competizioni e tra Serie A, Coppa Italia e Champions League ha messo a segno sei gol e 5 assist.

Continuano i contatti per Samardzic Nel frattempo, continuano i contatti per Samardzic, il colpo che De Laurentiis ha in testa. Tra le parti va sistemato il discorso relativo ai diritti di immagine e agli sponsor. In un secondo momento, andranno limati i dettagli legati al cartellino e all’ingaggio con l'Udinese. Si va avanti a trattare, con le parti che lavorano per avvicinarsi.

Per Dragusin è duello con il Tottenham Allo stesso modo la squadra di Mazzarri segue Radu Dragusin, difensore del Genoa su cui è forte anche il Tottenham: i londinesi hanno già avanzato un'offerta, seppur solo verbale al momento, intorno ai 22 milioni di euro, il Napoli, dal canto suo, mette sul piatto un'offerta minore ma andrebbe ad inserire il cartellino di Ostigard all'interno della trattativa. Anche in questo caso si tratta di una trattativa difficile, il Tottenham è in vantaggio con il giocatore che potrebbe essere affascinato dalla prospettiva di approdare in Premier League.