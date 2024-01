Torna "Calciomercato l’Originale" su Sky Sport!

Il classico appuntamento del mercato con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna è in onda dal 5 gennaio tutte le sere - dal lunedì al venerdì - alle ore 23 su Sky Sport 24, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. "Mi trasformerò" è la nuova canzone di questa edizione, che vi facciamo ascoltare in anteprima

Un grande classico dell’inverno che, come da tradizione, inaugura il nuovo anno da più di venti anni: torna "Calciomercato - L’Originale", in onda tutte le sere dal 5 gennaio, dal lunedì al venerdì alle 23, su Sky Sport 24, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW, per vivere gli aggiornamenti del mercato di riparazione insieme ad Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna.