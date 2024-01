In chiusura la trattativa tra Juventus e Roma per Dean Huijsen con la formula del prestito oneroso. L'olandese partirà già oggi per Roma dove svolgerà le visite mediche per giocare già domenica contro l'Atalanta

In chiusura la trattativa tra Juventus e Roma per Dean Huijsen con la formula del prestito oneroso e con i giallorossi che, a seconda delle presenze, recupererebbero la cifra spesa per la valorizzazione. L'olandese partitrà già oggi per Roma dove svolgerà le visite mediche per giocare domenica contro l'Atalanta. Ai bianconeri potrebbe andare anche un giovane della Primavera giallorossa ma l'operazione sarebbe slegata. I giallorossi, infatti, sarebbero disposti a lasciar partire Luigi Cherubini, esterno classe 2004 della Primavera. Ha giocato 14 partite con 7 gol e 4 assist. Ha esordito in Europa League con i giallorossi contro lo Slavia Praga e la Roma lo perderebbe comunque in estate in quanto ha il contratto in scadenza.