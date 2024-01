Possibile futuro in Turchia per Rade Krunic. Il centrocampista bosniaco del Milan è vicino al Fenerbahce. Il direttore sportivo dei turchi, Mario Branco, è in Italia e ha presentato un'offerta da 4 milioni di euro più bonus, ma potrebbe non bastare. Il Milan, infatti, attende un'offerta congrua per cedere il giocatore. Intanto in città c'è anche l'agente di Krunic che andrà in scadenza con i rossoneri nell'estate 2025.