Il Milan si muove sta per chiudere il suo secondo acquisto per il calciomercato invernale: è fatta inafatti per Filippo Terracciano, esterno classe 2003 del Verona (oggi in tribuna contro l'Inter). Dopo l'intesa tra club trovata nella giornata di venerdì, oggi il club rososnero ha chiuso anche l'accordo con il giocatore. All'Hellas vanno 4.5 milioni di euro, più 1.5 di bonus. Previsto anche il 10% sulla futura rivendita del giocatore.