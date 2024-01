Fiorentina, interesse per Ngonge del Verona

In questi primi giorni di mercato la Fiorentina lavora per almeno un rinforzo sugli esterni d'attacco visti gli infortuni di Nico Gonzalez e Sottil e la partenza per la coppa d'Africa di Kouamè. Fra i profili più seguiti c'è quello di Ngonge del Verona, 5 gol e 2 assist in questa prima parte di stagione, ma sul belga ci sono differenti valutazioni fra i due club

Potrebbe essere Cyril Ngonge il rinforzo atteso da Vincenzo Italiano per la Fiorentna come esterno d'attacco. Il club viola, in piena corsa per un posto Champions e impegnato a gennaio anche in Supercoppa e coppa Italia, cerca almeno un giocatore in quel reparto visti gli infortuni di Nico Gonzalez e Sottil e l'impegno di Kouamè in coppa d'Africa. Le attenzioni della Fiorentina sono rivolte in queste ore su Ngonge del Verona, 5 gol e 2 assist nelle prime 19 partite giocate fra campionato e coppa Italia