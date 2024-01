Il club giallorosso ha ufficializzato sui propri canali l’arrivo del centrale olandese in prestito dalla Juventus fino al 30 giugno 2024. Il classe 2005 ha scelto la maglia numero 3. "Per me non è stato difficile scegliere la Roma", ha detto il calciatore

Dean Huijsen è ufficialmente un calciatore della Roma . Il centrale olandese arriva in prestito dalla Juventus fino al 30 giugno 2024. Ad annunciarlo è lo stesso club giallorosso . Il classe 2005 ha scelto la maglia numero 3 lasciata libera questa estate da Roger Ibañez . "Sono rimasto sin da subito impressionato dall’accoglienza che ho ricevuto, per me non è stato difficile scegliere la Roma ", ha detto Huijsen che poi aggiunge: "Arrivo in una grande società, con un grande allenatore e tanti campioni con cui avrò il privilegio di condividere lo spogliatoio. Spero che insieme riusciremo a centrare i nostri obiettivi".

Mourinho: "Huijsen pronto. Tra i migliori prospetti d’Europa"

Nella conferenza stampa di presentazione per il match contro l’Atalanta, anche Mourinho ha commentato l’arrivo del centrale: "Huijsen è arrivato ieri, ha fatto un'ora di allenamento con la squadra e una riunione con me per capire la nostra filosofia. Se deve giocare lo farà, ha grande fiducia ed è tipica dei giocatori di potenziale. Per lui sarebbe praticamente il debutto in Serie A". Poi l’allenatore giallorosso ha aggiunto: "Huijsen ha giocato solo 10 minuti in Serie A, ma è uno dei prospetti di maggiore qualità nel calcio europeo, nel futuro sarà un grandissimo giocatore. La nostra situazione è difficile a tutti i livelli, tra giocatori indisponibili e il Fair Play Finanziario".