Calciomercato, le news di oggi LIVE

Dopo la sconfitta 3-0 contro il Torino il direttore sportivo del Napoli Meluso ha parlato in questi termini: "Ci scusiamo con la nostra gente, ci dispiace molto. La squadra è irriconoscibile, stiamo pensando di fare qualcosa per stimolarla per tornare alla normalità. Mazzarri? La società ha fiducia in lui, non è in discussione". Il club azzurro valuta di andare il ritiro