Gli Spurs fanno sul serio per il difensore del Genoa e proveranno in questi giorni a limare la distanza col club rossoblù: l'offerta verbale è di 25 milioni più bonus, mentre i liguri chiedono 30 milioni. Si punta a chiudere all'inizio della prossima settimana. Da capire a questo punto se il Napoli cercherà il rilancio per strappare l'ex Juventus alla squadra di Postecoglou

Il Tottenham è in costante pressing per assicurarsi Radu Dragusin. Gli Spurs puntano a chiudere per il difensore rumeno nei primi giorni della prossima settimana, ma prima serve limare la distanza che c'è ancora tra l'offerta degli Spurs (per il momento solo verbale, non è ancora arrivata quella ufficiale) e la richiesta del Genoa: i liguri chiedono 30 milioni di euro senza bonus, mentre gli inglesi per il momento sono fermi a 25 mln di parte fissa più bonus.