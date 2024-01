Milan, Moncada: "Terracciano lo seguivamo da due anni e su Krunic.."

Nel pre partita di Empoli-Milan è intervenuto a Sky Geoffrey Moncada, direttore dell'area tecnica dei rossoneri e ha parlato delle operazioni di mercato che vedono protagonista in queste ore il club: "Terracciano è un giocatore che seguivamo da due anni, è un jolly per la difesa. Krunic è un giocatore del Milan, le offerte ricevute per lui non ci soddisfano". Poi una battuta su Ibrahimovic: "Ci può dare tanto, ha vinto tutto e ha conosciuto tante persone nel calcio. E' un aiuto prezioso"

Geoffrey Moncada è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima di Empoli-Milan. Il direttore dell'area tecnica rossonera ha parlato dell'arrivo di Ibrahmovic e ha fatto il punto sulle trattative di mercato che riguardano la squadra di Stefano Pioli: "E' un buon momento per noi, Ibrahimovic ci può dare tanto lavora insieme a me e a Pioli ogni giorno. Ha una grande esperienza nel calcio, conosce tutti e ha vinto tanto e inoltre è un ragazzo serio e lavoratore". Sul mercato imminente l'arrivo di Terracciano : "E' un giocatore che seguivamo da due anni, è un vro jolly della difesa , può ricoprire tutti i ruoli e se serve può anche fare la mezzala con il suo fisico, siamo molto contenti"

Il punto sul mercato riguarda anche gli attaccanti. Nel reparto Moncada esclude nuovi arrivi: "Abbiamo Jovic e Giroud come attaccanti che stano facendo molto bene, non possiamo sempre cercare nuovi giocatori". Una battuta anche sul possbile interessamento per Brassier: "E' un giocatore che seguiamo da tempo, io lo conosco da almeno 5 anni anche lui è nella nostra lista ma non ci sono accordi con il Brest al momento". Infine la situazione Krunic, da pupillo di Pioli ai margini della squadra: "Rade è un giocatore del Milan, le offerte che abbiamo ricevuto al momento non ci soddisfano e se non lo faranno il giocatore resterà qua"