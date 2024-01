In crisi sul campo, molto attivi fuori. Se la squadra con Mazzarri non decolla e ha scelto di andare in ritiro fino a sabato, la dirigenza cerca sul mercato rinforzi per cambiare il corso della stagione. Finora in casa Napoli è arrivato Mazzocchi - che ha esordito nel peggiore dei modi a Torino - e il prossimo obiettivo era concludere l'acquisto di Dragusin. Le offerte cash dall'estero, però, sembrano aver convinto il Genoa (25+5 la proposta del Tottenham ma c'è il Bayern che spinge e potrebbe rilanciare) e allora gli azzurri hanno deciso di virare su un altro obiettivo. La società campione d'Italia in carica vorrebbe imbastire una doppia operazione con l'Udinese: non solo Samardzic, la cui trattativa attende la fumata bianca con il padre del giocatore che sarà martedì in Italia, ma anche Nehuen Perez. Il difensore piace anche ad altre big in vista di giugno, motivo per cui il Napoli vorrebbe però provare ad anticiparne l'acquisto. I friulani non sembrano al momento disposti a una cessione, anche per via dell'infortunio di Bijol, ma potrebbe vacillare davanti a un'offerta importante.