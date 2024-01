Il Napoli è fermo all'offerta formulata giorni fa, ora è il Tottenham ad essere in vantaggio: gli Spurs vogliono chiudere il prima possibile anche per bloccare il possibile inserimento del Bayern Monaco CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE

Tutti pazzi per Dragusin. Il Napoli, il Tottenham e ora anche il Bayern. Merito dell'ottimo avvio di stagione con la maglia del Genoa, prestazioni convincenti e una statistica da urlo: solo Virgil van Dijk (zero) è stato superato meno volte in dribbling rispetto a Dragusin (una in 19 partite!) tra i difensori con almeno 15 gare disputate nei maggiori cinque campionati europei in corso. Ma ricapitoliamo la situazione.

Il punto Dragusin Il Napoli, come detto, è fermo all'offerta formulata nei giorni scorsi: 20 milioni di euro più Ostigard e Zanoli, mentre è il Tottenham a restare in pole: gli inglesi hanno alzato la loro offerta a 25 milioni più bonus. Anche per anticipare l'inserimento di altri top club europei come il Bayern Monaco, che è alla ricerca di un difensore e ha aumentato pressing e interesse proprio nelle ultime ore.

Retroscena Milan In questo scenario anche il Milan ha richiesto informazioni, senza però formulare nessuna offerta ufficiale e cercando solamente di capire l'eventuale possibilità di inserire Colombo nell'operazione. I contatti ci sono stati con il procuratore per confrontarsi sulle valutazioni di Colombo e di Dragusin in un'eventuale trattativa. Sullo sfondo, ma solo in veste di spettatore interessato, c'è anche la Juventus, che ha mantenuto il 20% sulla futura rivendita dopo la cessione al Genoa e che dunque guadagnerà una parte della cifra che incasseranno i rossoblù.