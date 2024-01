Tiago Djaló è sempre più vicino alla Juventus

Da diversi giorni la Juventus si era inserita nella trattativa tra l’Inter e Tiago Djaló, difensore portoghese classe 2000 con un passato nella Primavera del Milan. I nerazzurri seguivano il giocatore da molto tempo: erano interessati a prenderlo a parametro zero a fine stagione, approfittando della scadenza del contratto a giugno. La dirigenza bianconera ha operato un sorpasso per Tiago Djaló, proponendo al Lille di prendere subito il calciatore: i due club hanno trovato un’intesa sulla base di tre milioni di euro più bonus (per un massimo di altri 3.5 milioni) più il 10% della futura rivendita. Il difensore adesso è sempre più vicino alla Juventus, sono in corso i contatti con gli agenti del calciatore per definire gli ultimi dettagli contrattuali. Anche Tiago Djaló ha dato l’ok al trasferimento, tuttavia difficilmente lo vedremo a breve con la maglia della Juventus, dato che sta recuperando da un lungo infortunio: il 23enne portoghese lo scorso marzo ha subito la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, infortunio che lo ha tenuto a lungo lontano di campi. La sua ultima presenza in Ligue 1 risale al 4 marzo 2023, gara in cui ha giocato 13 minuti contro il Lens, nel pareggio per 1-1 (non è ancora sceso in campo in questo campionato).