Dopo l'arrivo in prestito di Huijsen dalla Juventus, la Roma vuole regalare un altro difensore a José Mourinho. Il nome individuato è quello di Caglar Soyuncu, centrale turco dell'Atletico Madrid. Negli scorsi anni si era messo in evidenza al Leicester, dove aveva preso il posto di Harry Maguire, passato allo United nel 2019. In stagione ha già affrontato la Lazio ed era un obiettivo giallorosso nel 2018, con Monchi direttore sportivo

In questo primo scorcio di stagione con l' Atletico Madrid ha giocato poco, ma il suo record di minuti in campo, 45, è stato contro la Lazio in Champions League. Nel 2018, quando era ancora una promessa del Friburgo, l'allora direttore sportivo della Roma, Monchi , ammise un interesse per lui a una radio turca. Ora Caglar Soyuncu , centrale difensivo della Turchia classe 1996, è di nuovo un obiettivo di mercato della Roma.

Dopo due stagioni in Bundesliga il suo nome fa gola già a molti e a spuntarla è il Leicester. Il primo anno in Inghilterra è difficile, ma dalla stagione 2019/2020 si impone come titolare delle Foxes, raccogliendo l'eredità di Harry Maguire, venduto a peso d'oro al Manchester United. Nel 2021 vince FA Cup e Community Shield , si conferma un punto fermo della Turchia , con cui aveva esordito già nel 2016, ma risente poi della crisi che colpisce tutto l'ambiente: lo scorso anno perde posto nelle gerarchie di Rodgers e assiste alla retrocessione della squadra, firmando in estate a parametro zero per l' Atletico Madrid .

Nato a Smirne , ha iniziato a giocare a calcio nelle giovanili del Bucaspor, società della sua città. L'esordio tra i professionisti avviene però nel 2014 con l' Altinordu, nella Serie B turca. Uno dei suoi compagni di squadra era Cengiz Under, acquistato proprio da Monchi e dalla Roma nel 2017. Tra i visionati del dirigente spagnolo c'era anche lui, centrale difensivo di 185 centimetri di grande prestanza fisica, ottimo tempismo e qualità col pallone tra i piedi. Il primo club importante a credere in lui però è il Friburgo, che lo porta in Germania nel 2016.

L'identikit: tempismo negli interventi e qualità palla al piede

Soyuncu è un difensore moderno, che ama ricevere e giocare il pallone da dietro, rischiando la giocata sia in dribbling che in percussione per eludere il pressing avversario. Forte fisicamente, è abile nell'uno contro uno. Più che temporeggiare, preferisce intervenire spesso in tackle e cercare di portar via subito il pallone al portatore. Il suo attuale valore di mercato è di 12 milioni, ma negli anni al Leicester ha toccato anche i 45 milioni. Nonostante vada spesso a saltare sui calci piazzati, non ha il vizio del gol: 4 reti in 132 presenze con il Leicester, 2 in 55 con la sua nazionale.

Puyol e Hummels i suoi riferimenti

In passato ha dichiarato di ispirarsi a Puyol e a Hummels e il trasferimento alla Roma potrebbe garantirgli il minutaggio giusto per non perdere il posto da titolare con la Turchia di Montella in vista dell'Europeo e di lavorare con José Mourinho, che ha avuto modo di apprezzarlo in Inghilterra. Non è un caso che lo abbiano cercato alcune squadre di Premier, dove ha maturato anche molta esperienza europea. Nel 2022 ha raggiunto le semifinali di Conference League, affrontando proprio la Roma. Soyuncu però rimase in panchina sia all'andata che al ritorno e assistette alla qualificazione dei giallorossi. A quanto pare, la Roma è proprio nel suo destino.