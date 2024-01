Dragusin è sempre più vicino al Tottenham. Il Genoa ha aspettato il possibile arrivo di una proposta formale da parte del Bayern Monaco, ma il club tedesco non ha presentato nessuna offerta. I rossoblù hanno così deciso di proseguire la trattativa che porterà il 21enne rumeno a Londra per 24 milioni più 6 di bonus, oltre al prestito per sei mesi del terzino destro Djed Spence: le parti sono al lavoro per sistemare gli ultimi dettagli CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE DI OGGI LIVE

Nella lunga corsa per arrivare a Dragusin, alla fine ha vinto il Tottenham. Tanti grandi club si sono interessati al difensore del Genoa in questa sessione invernale di mercato. Il primo è stato il Napoli, che aveva formulato un’offerta di 20 milioni di euro più Ostigard e Zanoli. Poi c’era stato il Bayern Monaco, che aveva mostrato un interesse concreto, senza tuttavia presentare quel rilancio che il Genoa attendeva nelle ultime ore. Nella lista si era iscritto anche il Milan, che aveva chiesto informazioni, senza però formulare nessuna offerta ufficiale. Il Tottenham è sempre stato in vantaggio rispetto agli altri club, forte della sua offerta da 24 milioni più 6 di bonus. Oltre alla parte economica, il Tottenham ha inserito nell'operazione anche Djed Spence, terzino destro che andrà in prestito al Genoa fino al termine della stagione. Una proposta che i rossoblù hanno ritenuto adeguata e che ha portato adesso l’affare ai dettagli: Dragusin è davvero vicino al trasferimento in Inghilterra, sono ore decisive.

Chi è Djed Spence, il difensore in prestito al Genoa Nell'affare che porterà Dragusin al Tottemham è spuntato un nome nuovo. Il 21enne rumeno si trasferirà a Londra per 24 milioni più 6 di bonus. Oltre alla parte economica, gli Spurs hanno inserito anche Djed Spence, che si trasferirà al Genoa in prestito fino al termine della stagione. Spence ha trascorso questa prima parte di stagione in prestito al Leeds in Championship, dove ha collezionato 7 presenze. Nella passata stagione ha giocato fino a gennaio al Tottenham (solo 3 presenze), per poi passare in prestito al Rennes, dove è sceso in campo 8 volte in Ligue 1. Terzino destro inglese classe 2000, è cresciuto nel vivaio del Fulham. In passato ha giocato anche con Nottingham Forest e Middlesbrough. Ha anche collezionato 6 presenze con la Nazionale inglese under 21.

Nessun rilancio da parte del Bayern Monaco I contatti tra Genoa e Tottenham proseguono costantemente, allo scopo di limare gli ultimi dettagli. Il club rossoblù ha aspettato il possibile arrivo di un'offerta formale da parte del Bayern Monaco, che nella giornata di lunedì 8 gennaio si era inserito nella corsa per Dragusin senza contatti diretti. Gli agenti avevano promesso un'offerta importante da parte dei bavaresi, offerta che tuttavia non è mai arrivata. A questo punto il Genoa ha deciso di proseguire sulla strada che porterà Dragusin al Tottenham, squadra che è sempre stata in pole per il 21enne rumeno: le parti sono al lavoro per sistemare gli ultimi dettagli, in seguito il calciatore potrà partire destinazione Londra.