Superata la concorrenza dell’Inter

La prima squadra italiana ad interessarsi all’ex primavera Milan era stata l’Inter, ma da diversi giorni la Juventus si era inserita nella trattativa. I nerazzurri seguivano il giocatore da molto tempo, ma la dirigenza era intenzionata a prenderlo a parametro zero a fine stagione, approfittando della scadenza del contratto a giugno. Al contrario, la Juventus ha proposto al Lille di prendere subito il calciatore trovando un’intesa sia con i francesi sia con l’entourage del calciatore che ha dato l’ok al trasferimento. Ad ogni modo, è improbabile che Djaló possa vestire a breve la maglia bianconera: il 23enne lo scorso marzo ha subito la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, infortunio che lo ha tenuto a lungo lontano di campi e da cui sta ancora recuperando. La sua ultima presenza in Ligue 1 risale al 4 marzo 2023, gara in cui ha giocato 13 minuti contro il Lens, nel pareggio per 1-1 (non è ancora sceso in campo in questo campionato).