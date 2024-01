Matija Popovic è pronto a diventare un nuovo giocatore del Milan: il 18enne serbo arriva a parametro zero dal Partizan Belgrado. La dirigenza rossonera crede molto in questo giovane attaccante, tanto che sarà utilizzato per lui lo slot da extracomunitario. Calciatore dal fisico importante (è alto 195 centimetri), è dotato di buone qualità nel dribbling. Ama agire come esterno d’attacco, ma sa giocare anche come mezzala a centrocampo o come prima punta

Il Milan guarda già al futuro. Martedì 9 gennaio è atterrato all’aeroporto di Malpensa un rinforzo in prospettiva: si tratta di Matija Popovic, che arriva a parametro zero dalle giovanili del Partizan Belgrado. L’attaccante è arrivato in Italia il giorno seguente al suo 18° compleanno (8 gennaio) per svolgere le visite mediche con il Milan e firmare un contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 30 giugno 2028. Le parti avevano trovato l’accordo a inizio dicembre, adesso il giocatore è arrivato a Milano per sistemare gli ultimi dettagli burocratici e finalizzare l’operazione. Il Milan crede molto in questo giovane serbo, tanto che sarà utilizzato per lui lo slot da extracomunitario.