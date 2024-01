Il contratto in scadenza di Mbappé è il grande tema del calciomercato a livello globale. Ma il presidente del Psg Al Khelaifi continua a mostrarsi fiducioso: "Fa parte della famiglia, non farà mai nulla contro di noi. Lasciatelo in pace, ho fiducia in lui ed è al centro del progetto"

E' il più prezioso al mondo in scadenza a giugno 2024, inevitabile che si parli sempre più spesso del suo futuro e di cosa deciderà da qui ai prossimi mesi. Kylian Mbappé non ha ancora comunicato la sua scelta. Ma il presidente del Psg Al Khelaifi resta fiducioso sulla permanenza a Parigi di uno degli attaccanti più forti al mondo. Lo ha ribadito in una lunga intervista a Rmc Sport. Partendo da una certezza: "Mbappé non farà mai nulla contro il Psg. Lasciatelo in pace e calmo. Ho fiducia in lui, fa parte della nostra famiglia. Non voglio parlare di soldi, abbiamo un accordo tra geniluomini". Parole a cui ne aggiunge altre, per ribadire il concetto ed esprimere la sua forte volontà di trattenere il francese: "Qui Mbappé ha il miglior centro di allenamento al mondo, ha il migliore allenatore al mondo e gioca regolarmente in Champions League, è al centro del nostro progetto"