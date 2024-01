Non ci sono ancora tutte le premesse per l'acquisto di Matija Popovic da parte del Milan. Il trequartista classe 2006 è da ieri a Milano e il suo arrivo, organizzato indipendentemente dal diretto interessato senza il via libera della società, ha irritato la dirigenza rossonera. L'affare non è sfumato, ma il Milan sta riflettendo se occupare subito lo slot da extracomunitario a disposizione. C'è discussione anche per quanto riguarda le commissioni del suo entourage