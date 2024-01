Hamed Traorè è guarito dalla malaria e ha ricevuto l'ok dei medici per il ritorno in campo. Il giocatore, in uscita dal Bournemouth, torna così tra gli obiettivi di mercato di Milan, Napoli e Roma, che hanno a disposizione ancora uno slot extracomunitario

Su Traorè tre big di Serie A

Traorè è in uscita dal Bournemouth, dove non sta trovando spazio: per questo motivo, può diventare un'occasione di mercato in prestito per alcune big di Serie A che hanno a disposizione uno slot extracomunitario. Il Milan, interessato al giocatore durante la guida tecnica di Maldini e Massara, potrebbe pensare a lui in caso di rinuncia a Popovic. Sul giocatore anche Napoli e Roma, in caso di interruzione del prestito di Renato Sanches.