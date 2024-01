Nuova avventura in Premier League per il difensore rumeno, acquistato dagli Spurs per 25 milioni di euro più 6 di bonus. Rivelazione della Serie A, Dragusin piaceva anche a Napoli e soprattutto Bayern. Contratto fino al 2030, vestirà la maglia numero 6. Il saluto sui social al Genoa, che nell'operazione accoglie in prestito Spence dagli inglesi: "Grazie, sarete sempre nel mio cuore"

Operazione da 31 milioni di euro bonus compresi per iniziare l'avventura in Premier League. Ufficiale il trasferimento al Tottenham di Radu Dragusin , che saluta il Genoa dove è stato una delle grandi rivelazioni di questo campionato. Vinta la concorrenza di Napoli e soprattutto Bayern Monaco, che avevano puntato sul 21enne difensore rumeno nella sessione invernale, gli Spurs concedono in prestito fino al termine della stagione ai rossoblù Djed Spence . Una destinazione scelta e voluta proprio da Dragusin che, dopo aver raggiunto Londra nella giornata di mercoledì svolgendo le visite mediche, ha firmato un contratto fino al 2030 (guadagnerà 3 milioni di euro a stagione) e indosserà la maglia numero 6 . La Serie A saluta quindi uno dei talenti più brillanti del girone d'andata.

Dragusin saluta il Genoa: "Sempre nel mio cuore"

Il post condiviso su Instagram dal nuovo acquisto del Tottenham: "Cari Genoani, è difficile riuscire a spiegare in poche parole un periodo della vita che per me ha rappresentato tanto. Ci proverò. Era difficile riuscire a scrivere così tante pagine emozionanti insieme. Ci siamo riusciti. È difficile dimenticare i passi che abbiamo fatto insieme, dal sogno della promozione a questi mesi di Serie A: non li dimenticherò, anzi li porterò dentro al cuore. Per sempre. È difficile ma ci sono momenti nella vita in cui due strade si separano. Mi mancherà esultare in uno stadio da sogno, saltare con voi a fine partita, voltarmi verso la Nord e sentire i brividi, scherzare perché mi inquadrano con la telecamera. Mi mancherà tutto il vostro affetto. Grazie Genoa, grazie genoani: sarete sempre nel mio cuore. Vi voglio salutare così, con poche parole ma sincere. Vi voglio tanto bene".