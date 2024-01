Bologna, è fatta per Ilic. Piace anche Markovic

Il Bologna, quinto in classifica in Serie A dopo il girone d'andata, è molto attivo sul mercato ed è al lavoro per migliorare il reparto difensivo. Il club ha messo in cima alla lista i due centrali del Partizan Belgrado Svetozar Markovic e Mihajlo Ilic. L'accordo con il club della capitale serba per Ilic, classe 2003, è stato già raggiunto. Il giocatore si trasferirà nel nostro campionato per 5,5 milioni di euro. Il difensore si sta già allenando da solo per evitare intoppi, che possano far saltare la trattativa. Per quanto riguarda invece il classe 2000 Markovic (contratto in scadenza giugno 2026) c'è la concorrenza di diverse squadre europee, ma il Bologna sta provando ad assicurarsi anche il secondo difensore serbo per regalare un ulteriore rinforzo a Thiago Motta.