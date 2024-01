Acquistato dal Verona per 4,5 milioni di euro e già schierato in Coppa Italia contro l'Atalanta, il nuovo terzino rossonero si è presentato in conferenza stampa: "Sono stato accolto benissimo, non c'è bisogno che sottolinei la grandezza del club. Ma poi si va in campo con la massima concentrazione. Sono qui per crescere. Maldini e Nesta miei idoli"

È già iniziata l'avventura al Milan di Filippo Terracciano, nuovo acquisto della sessione invernale. Ufficializzato nella giornata di lunedì, il 20enne laterale da tempo monitorato dai rossoneri ("Lo seguivamo da due anni, è un vero jolly della difesa", ha detto il direttore dell’area tecnica Geoffrey Moncada) è stato prelevato dal Verona: affare da 4,5 milioni di euro (più 1,5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita) per il classe 2003 che aveva già accumulato 40 presenze in Serie A con l’Hellas. Dovrà ancora debuttare in campionato col Milan, ma lo ha già fatto in Coppa Italia indossando la maglia numero '38' subentrando contro l'Atalanta. E proprio Terracciano si è presentato in conferenza stampa. "Sono stato accolto benissimo, non c'è bisogno che sottolinei la grandezza del club. Ma poi si va in campo con la massima concentrazione. Sono qui per crescere", le sue prime parole. Ha poi sottolineato la scelta del club anche per la presenza di personalità come Ibre e, pensando a grandi del passato, ha detto: "Sono stato accolto benissimo, non c'è bisogno che sottolinei la grandezza del club. Ma poi si va in campo con la massima concentrazione. Sono qui per crescere: "Maldini e Nesta miei idoli".