I viola prendono il capitano dell'Hellas in prestito con diritto di riscatto: un rinforzo per la fascia di Italiano, con quasi 200 presenze in Serie A

La Fiorentina ha preso Marco Davide Faraoni dall’Hellas Verona. Il classe 1991 arriva a Firenze con la formula del prestito con diritto di riscatto a fine stagione. Era stato in questa sessione di mercato all’attenzione anche del Napoli, prima che il club campione d’Italia concludesse per Mazzocchi della Salernitana. Un rinforzo per la fascia destra di Vincenzo Italiano, dunque, reparto in cui sta recuperando dall’infortunio Dodò e dove i viola stanno utilizzando il giovane Kayode. 32 anni, capitano del Verona, ha molta esperienza e conosce molto bene la Serie A dove ha collezionato 194 presenze e 18 reti, giocando -oltre che all'Hellas- anche con le maglie di Inter, Udinese e Crotone. Ora la nuova avventura alla Fiorentina.