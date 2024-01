Calciomercato, le news di oggi in diretta

L'allenatore del Torino ha parlato alla vigilia della sfida contro il Genoa. E ha risposto anche alle domande sugli uomini mercato granata, a partire da Buongiorno: "Non bisogna sempre parlare in ottica di una possibile vendita. Sono giocatori nostri e siamo a metà stagione, dobbiamo continuare sulla nostra strada". Su Radonjic: "La sua avventura non è al capolinea, non mi risulta. Si è allenato molto bene in settimana, quando sta bene lo userò".