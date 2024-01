L'ad dell'Inter parla a Sky dell'interesse per Zielinski: "Siamo attivi sul mercato e attenti alle opportunità: da gennaio si possono contattare gli svincolati, ma per ora non abbiamo raggiunto nessun accordo con nessun giocatore". Sul mercato attaccanti: "Il nostro reparto dà garanzie, Arnautovic non va messo in croce"

"Attacco dà garanzie, non mettiamo in croce Arnautovic"

Per quanto riguarda l'attacco, invece, Marotta smentisce l'ipoetsi di ritocchi nel mercato di gennaio: "Siamo l’attacco più prolifico, abbiamo fatto 48 gol. Sia il reparto offensivo ma tutta la squadra ha contribuito a raggiungere questo numero importante, per cui non vedo grandi criticità. L’assetto offensivo ci dà garanzie per il prosieguo della stagione e siamo tranquilli e sicuri di avere un attacco di grande profilo. Difficoltà dietro Thuram e Lautaro? Loro due hanno dato stabilità e vantaggi. Arnautovic non ha giocato bene contro il Verona, ma non possiamo metterlo in croce per una partita sbagliata".