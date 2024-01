Dall'attacco alla difesa. Il mercato del Napoli si sta focalizzando su tutti i reparti e in quello arretrato, dopo aver preso Mazzocchi dalla Salernitana, potrebbe arrivare un ulteriore rinforzo a disposizione di Mazzarri. Il club di De Laurentiis, infatti, si è inserito su Lilian Brassier , mancino classe '99 del Brest che piace anche al Milan come ammesso dallo stesso Moncada . Difensore centrale in grado di giocare anche da terzino e come braccetto in una difesa a 3, Brassier è cresciuto nelle giovanili del Rennes ed è al Brest dal 2020: nella sua esperienza con les pirates ha collezionato 100 presenze complessive, di cui 15 in questa stagione nel quale ha segnato anche una rete.

Le altre trattative del Napoli

Nel mentre gli azzurri stanno portando avanti altre operazioni. In difesa piace sempre Nehuen Perez, per cui è stato già trovata un'intesa col giocatore mentre non è entrata nel vivo la negoziazione con l'Udinese, con la quale sembra essersi arenata anche la trattativa per Samardzic. È ai dettagli, invece, l'arrivo di Hamed Junior Traorè dal Bournemouth: accordo trovato sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 25 milioni. Stessa formula con la quale il Napoli sta lavorando per Orel Mangala del Nottingham Forest, seguito anche dalla Juventus, e per Antonin Barak della Fiorentina. I viola hanno rifiutato la proposta di 500 mila euro per il prestito con riscatto a 6 milioni, ma i campioni d'Italia sono pronti a rilanciare nei prossimi giorni.