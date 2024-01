Il difensore centrale portoghese nelle prossime ore, tra martedì e mercoledì, arriverà in Italia per sostenere le visite mediche con il club bianconero. Accordo con il Lille per 3,5 milioni di euro più bonus per un massimo di altri 3,5 milioni, con i francesi che manterranno il 10% sulla futura rivendita. Il calciatore firmerà un contratto di 4 anni

Tiago Djaló è pronto a iniziare la sua avventura con la maglia della Juventus . Il difensore centrale è atteso in Italia tra martedì e mercoledì per sostenere le visite mediche con il club bianconero. Accordo raggiunto con il Lille per il portoghese classe 2000 sulla base di 3,5 milioni di euro più bonus per un massimo di altri 3,5 milioni più il 10% della futura rivendita. Il calciatore firmerà un contratto di quattro anni.

La carriera di Tiago Djaló

Djaló con la maglia del Lille ha collezionato 102 presenze e 3 reti. Per lui non sarà la prima esperienza in Italia: il difensore centrale ha vestito la maglia del Milan U19 dal gennaio all'agosto 2019. La prima squadra italiana a interessarsi al calciatore era stata l'Inter, che era intenzionata a prenderlo a parametro zero a fine stagione. La Juventus, invece, ha proposto al Lille di acquistare subito il calciatore e ha raggiunto l'intesa sia con il club che con l'entourage del ragazzo. Djaló, tra l'altro, è reduce da un brutto infortunio: nel marzo 2023 ha subìto la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, problema fisico da cui sta ancora recuperando e che gli ha impedito di scendere in campo nella stagione 2023/24.