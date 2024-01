Juve, Ranocchia al Palermo sblocca arrivo Djaló

La cessione di Filippo Ranocchia al Palermo sbloccherà l'arrivo di Tiago Djaló. Nella giornata di mercoledì il centrocampista firmerà per il club siciliano, mentre il difensore portoghese sarà in Italia per le visite mediche nel fine settimana oppure lunedì

La Juventus si prepara ad accogliere il nuovo rinforzo per la difesa, Tiago Djaló. Prima dell'arrivo del difensore del Lille va però definita la cessione di Filippo Ranocchia al Palermo. La firma del centrocampista ex Monza con il club siciliano arriverà nella giornata di mercoledì, dopo che verranno definiti gli ultimi dettagli. Questa operazione in uscita permetterà di sbloccare l'indice di liquidità per l'acquisto del portoghese. L'arrivo a Torino del difensore - un'operazione da 3.5 milioni di euro più bonus - dovrebbe quindi essere posticipato di qualche giorno: le visite mediche sono previste per il weekend oppure per il prossimo lunedì.