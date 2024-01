Napoli, Traoré in Italia per visite e firma

L'ivoriano è in Italia per sostenere le visite mediche e firmare il contratto con il Napoli. Il centrocampista ex Empoli e Sassuolo arriva dal Bournemouth in prestito con diritto di riscatto, fissato a 25 milioni di euro

Hamed Traoré è pronto a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Il centrocampista è arrivato in Italia per sottoporsi alle visite mediche a Villa Stuart, prima della firma sul contratto con il club del presidente De Laurentiis. Bournemouth e Napoli hanno trovato un accordo per un prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro: in caso di mancato riscatto del giocatore, il Napoli dovrà pagare una somma da definire per il prestito. lvoriano, classe 2000, ha collezionato 6 presenze in questa stagione con la maglia del Bournemouth prima di contrarre la malaria, dalla quale è recentemente guarito. In Italia ha indossato le maglie di Empoli e Sassuolo.