La Salernitana ci prova per Jerome Boateng: contatti concreti per il 35enne ex difensore di Manchester City, Bayern Monaco e nazionale tedesca (con cui ha vinto il campionato del mondo nel 2014). Giovedì 18 gennaio potrebbe essere già una giornata decisiva per capire la fattibilità dell'operazione. Boateng non gioca dal 2023, dopo i due anni in Francia al Lione. Ecco i migliori senza club, ordinati secondo le valutazioni di Transfermarkt CALCIOMERCATO, LE NEWS LIVE - GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT