Lazio concretamente al lavoro per dare un'alternativa a centrocampo a Maurizio Sarri. L'obiettivo è Alexsander, mediano classe 2003 del Fluminense , con il quale ha vinto la Copa Libertadores nel 2023. Il club brasiliano chiede 15 milioni di euro per lasciare partire il giovane talento, i biancocelesti stanno provando a far abbassare le richieste per portare a Roma uno dei prospetti più interessanti del calcio brasiliano

Chi è Alexsander: il profilo

Nato a Rio de Janeiro nel 2003, Alexsander è sempre stato legato ai colori del Fluminense. Il ventenne infatti ha fatto tutta la trafila delle giovanili per poi approdare in prima squadra. Nel 2023 il trionfo in Copa Libertadores dopo la finale vinta contro il Boca Juniors. 35 presenze la scorsa stagione tra campionato e coppe. In patria è considerato uno delle migliori promesse del centrocampo. In Nazionale è stato convocato in Under 20 senza mai esordire, mentre nello scorso settembre è seceso in campo con l'Under 23 verdeoro.