Dopo l'apertura delle scorse ore, il club neroverde ha raggiunto l'accordo definitivo per l'arrivo dell'esterno sinistro scozzese. Grazie alla cessione di Doig il Verona incasserà 6 milioni di euro più uno di bonus; inoltre il club gialloblù manterrà il 10% sulla futura rivendita del calciatore

Josh Doig sta per diventare un nuovo giocatore del Sassuolo . Nelle scorse ore il calciatore scozzese aveva aperto al trasferimento, con il club neroverde che ha accelerato e chiuso la trattativa: accordo raggiunto sulla base di 6 milioni di euro di parte fissa, più uno di bonus e una percentuale del 10% sulla futura rivendita dell'esterno sinistro classe 2002.

Setti ha voluto mantenere la parola data a Carnevali

Doig nei giorni scorsi era stato cercato con insistenza anche dal Marsiglia, che sembrava vicino a chiudere l'operazione. Tuttavia Maurizio Setti, presidente del Verona, ha voluto rispettare la parola data all'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali. L'esterno sinistro in questa stagione ha collezionato 12 presenze in Serie A e 2 in Coppa Italia.