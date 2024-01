Cairo: "Buongiorno resta al Toro, Juric vedremo.."

Uno dei giocatori più discussi del momento in chiave calciomercato è certamente Alessandro Buongiorno. Il difensore del Torino negli ultimi giorni è stato accostato al Milan in particolare già per questa sessione di gennaio. A fare chiarezza è intervenuto su Tuttosport il presidente del Torino Urbano Cairo: "Come ho già detto ad agosto il giocatore non è in vendita. Dopo che è sfumata la trattativa estiva con l'Atalanta gli ho ribadito quanto sia importante per noi e anche lui desidera proseguire con noi. I rapporti con il Milan sono ottimi così come quelli con il suo agente Riso ma non ci sono trattative". Altro tema caldo in casa granata anche il futuro del tecnico Ivan Juric: "Abbiamo un appuntamento fra febbraio e marzo per decidere cosa fare e capire le sue intenzioni. Siamo contenti di questa prima parte della stagione. Io sono per la continuità, in assoluto, ma ovviamente sentiremo la sua volontà. Per adesso tutti dobbiamo pensare soltanto al campionato, dove tutto è ancora possibile".