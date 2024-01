serie a

Ngonge è ufficialmente un giocatore del Napoli: l'ex Verona, che arriva a titolo definitivo per 20 milioni più bonus (la più costosa finora del mercato invernale), è il terzo acquisto del club campione d'Italia in questa sessione dopo Mazzocchi e Traorè. In giornata annunci anche per il Bologna, che ha accolto Mihajlo Ilic dal Partizan Belgrado, e per l'Empoli, che ha preso Cerri dal Como. Ecco tutti gli affari ufficiali in Serie A fin qui CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE - NGONGE E TRAORE' A RIAD