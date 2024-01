Calciomercato, le news di oggi in diretta

A pochi giorni dal suo esonero dalla Roma, José Mourinho è stato avvistato a Barcellona. Ai tanti giornalisti che gli chiedevano del suo futuro, il portoghese non ha risposto. Lo Special One non è però intenzionato a tornare subito in panchina e sembra così deciso a non accettare la proposta dell'Al Shabab, che lo avrebbe voluto subito in Arabia Saudita