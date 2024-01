Il Napoli piazza il terzo colpo del suo gennaio dopo Mazzocchi e Traorè. Ngonge volerà proprio con Traoré in Arabia Saudita in vista della finale di Supercoppa raggiunta dal Napoli dopo il 3-0 alla Fiorentina. Al Verona 20 milioni di euro più bonus

Cyril Ngonge ha firmato ed è un nuovo giocatore del Napoli. Dopo Mazzocchi - che ha già debuttato - e Traorè, ecco quindi il terzo rinforzo promesso da De Laurentiis dopo la complicata prima parte di stagione dei campioni d'Italia in carica. Ngonge aveva sostenuto giovedì 18 gennaio le visite mediche a Villa Stuart: col Verona operazione da 20 milioni di euro più bonus. Volerà insieme a Traoré a Riad nella serata di venerdì 19 gennaio in vista la finale di Supercoppa appena raggiunta dal Napoli dopo il 3-0 alla Fiorentina. Partita in programma il 22 gennaio. Da capire se saranno disponibili immediatamente o meno.