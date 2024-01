Popovic, che sabato sosterrà le visite mediche con gli azzurri, firmerà un contratto fino al 2029 e poi sarà girato in prestito secco fino a giugno al Frosinone. Atteso in città anche Zerbin, che arriverà con la stessa formula martedì dopo la finale di Supercoppa Italiana

Napoli e Frosinone si preparano ad accogliere Matija Popovic . L'attaccante classe 2006 , attualmente svincolato, è pronto a firmare un contratto fino al 2029 con gli azzurri per poi essere girato in prestito per i prossimi 6 mesi in Ciociaria . Sabato mattina il serbo sosterrà le visite mediche e domenica si trasferirà a Frosinone per mettersi a disposizione di Di Francesco.

Dopo Popovic atteso in città Zerbin

L'asse di mercato tra i due club, però, non finisce qui. Il Frosinone è pronto a riabbracciare Alessio Zerbin, che ha già vestito la maglia giallazzurra nella stagione 2021/22 con 9 gol e 3 assist in 31 presenze. L'esterno offensivo, che lunedì sera sarà impegnato nella finale di Supercoppa Italiana a Riad, è atteso in città nella giornata di martedì. Anche lui arriverà in prestito secco come Popovic e come Cheddira, arrivato nel club di Stirpe nello scorso agosto con la medesima formula.