Il presidente del Torino resta fermo su Buongiorno. Cairo lo ha ribadito a Sky Sport nella tarda serata di ieri, dopo un incontro con l'agente di Buongiorno: "Con Beppe (Riso, ndr) siamo in buonissimi rapporti, il tema di Buongiorno l’ho già detto non è un tema all’ordine del giorno, per cui Buongiorno rimane col Toro punto e basta". Linea rimasta anche dopo questo incontro, non c’è margine? Cairo risponde così: "Nella maniera più assoluta" Poi il presidente del Torino risponde alla domanda sul possibile arrivo di Lovato "Io non mi occupo direttamente del calciomercato, ma non ne abbiamo parlato. Su Buongiorno invece quello che ho detto è al 100%. Lovato rinforzo che Juric ha lanciato a Verona? Lo ha lanciato lui, però ad oggi come centrali siamo a posto a parte Schuurs che si è fatto male. Abbiamo Buongiorno, Rodriguez, Sazonov, Zima, Djidji fortissimo Che sta facendo benissimo, Tameze che può fare il braccetto. Lovato legato all’uscita di Zima? Vediamo".