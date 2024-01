Alessio Zerbin è vicino al trasferimento al Monza. L'esterno classe '99, decisivo nella semifinale di Supercoppa tra Napoli e Fiorentina, è cercato anche dal Frosinone, ma la situazione di Popovic ha cambiato le carte in tavola. In questi giorni infatti, il Napoli e il Frosinone stavano prendendo in sinergia il classe 2006 Popovic, ma i gialloazzurri si sono poi resi conto di non avere disponibile uno slot per gli extracomunitari. Così, il club di De Laurentiis ha trovato un accordo con il Monza per il trasferimento di Popovic. Una trattativa che ha coinvolto anche lo stesso Zerbin.