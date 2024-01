Roma e Fiorentina stanno lavorando a uno scambio di prestiti tra i due attaccanti. Si cerca la quadra per via delle differenze tra gli ingaggi. Con Ikoné la Roma darebbe a De Rossi un altro esterno, ruolo coperto per ora in rosa dal solo El Shaarawy

Andrea Belotti in viola, Jonathan Ikoné in giallorosso: Roma e Fiorentina lavorano a un possibile scambio tra i due attaccanti . Le indiscrezioni circolate durante la giornata trovano conferma. La formula individuata sarebbe quella dello scambio dei prestiti con diritto di riscatto . Il contratto dell’attaccante italiano della Roma ed ex capitano del Torino scade nel 2025, mentre quello del francese con la Fiorentina terminerà un anno dopo, nel 2026.

Ikoné-Belotti, i nodi da sciogliere per lo scambio

Le parti stanno lavorando per trovare la quadra, perché c’è differenza tra gli ingaggi (quello percepito da Belotti è superiore: circa 5 milioni lordi). Per questo, per i prossimi sei mesi la Roma potrebbe anche andare a coprire la differenza di ingaggio tra i due. Il problema si presenterebbe però in futuro, qualora la Fiorentina decidesse di riscattare Belotti. L’idea dello scambio nasce anche dal nuovo modulo adottato con Daniele De Rossi in panchina: Ikoné darebbe un esterno in più al nuovo allenatore giallorosso, che per ora ha in quel ruolo il solo El Shaarawy. La Fiorentina ha invece bisogno di un attaccante da regalare a Vincenzo Italiano. Da vedere se da qui alla fine del mercato l’operazione andrà in porto.