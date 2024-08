Roma, raggiunto l'accordo con il Lens per Danso

Daniele De Rossi può sorridere perché ormai è in chiusura la trattativa che porterà il difensore austriaco Kevin Danso dal Lens alla Roma . L'accordo fra i due club è stato trovato in queste ore dopo che ieri l'ultima offerta del club giallorosso, 1 milione per il prestito, 21,5 milioni per il riscatto e un altro milione di bonus, era stata rifiutata. Il nuovo rilancio giallorosso è stato però decisivo e il calciatore è atteso nelle prossime ore a Roma per le visite mediche

I numeri della carriera del difensore

In Francia dal 2021, per Danso 117 partite con 4 gol e 6 assist con la maglia del Lens. Nel 2020-21, invece, prima di far tappa in Ligue 1, esperienza in Germania con il Fortuna Dusseldorf con 33 partite, 2 gol e 2 assist. Per lui, tappa anche in Inghilterra nell’annata 2019-20 con il Southampton con 10 partite e 1 assist.